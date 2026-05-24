Cinque uomini armati di pistole hanno fatto irruzione in una villa, minacciando di non muoversi. L’assalto è avvenuto mentre alcuni presenti si trovavano in piscina, senza che ci siano state resistenze o scontri. Nessuno è rimasto ferito. I banditi hanno preso alcuni oggetti di valore prima di fuggire. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e ricostruire i dettagli dell’accaduto.

Ancona, 24 maggio 2026 – La tranquillità di un bagno in piscina con gli amici, la serata che scorre dolce tra le dita, le chiacchiere, qualche bicchiere magari. E poi il riposo. Era così che Giorgio Locanto, calciatore di 19 anni, figlio di Diego, ex pallavolista di serie A e ora pilota e proprietario di un racing team Lamborghini, s’immaginava di trascorrere il venerdì sera insieme all’amico del cuore e a due ragazze. Nella villa di famiglia, una bella casa circondata dal verde tra Marina e Montemarciano. La posizione isolata e l’imponenza del casale hanno sicuramente attirato l’attenzione di malintenzionati. Anzi, per l’esattezza di una banda di malviventi ben organizzata che attorno all’1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Assalto alla villa dell’imprenditore, irruzione di 5 banditi armati con pistole: “Non azzardatevi a fare una mossa”

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Rapina in villa di Fabio Gallina: l'imprenditore colpito con un pugno legato. Caccia ai tre banditi

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