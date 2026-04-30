Rapina in banca a Frattamaggiore carabinieri fanno irruzione e catturano i banditi

Due uomini sono stati arrestati dopo aver compiuto una rapina in una banca di Frattamaggiore. Durante il colpo, i banditi hanno rinchiuso nella stanza del personale il direttore, il cassiere e un cliente, al fine di avere tempo per forzare la cassaforte. I carabinieri sono intervenuti durante l’azione e hanno fatto irruzione nell’edificio, riuscendo a catturare i responsabili. Nessuno dei presenti è rimasto ferito.

Avevano rinchiuso in una stanza direttore, cassiere ed un cliente per forzare in tranquillità la cassaforte: arrestati dai carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it Napoli, rapina in corso alla banca Credit Agricole: criminali si barricano dentro Notizie correlate Rapina a Napoli, irruzione dei GIS dentro la banca: banditi spariti nel nullaTempo di lettura: 2 minutiMomenti di alta tensione nel quartiere Arenella, a Napoli, dove una rapina in banca ha tenuto con il fiato sospeso... Leggi anche: Frattamaggiore: sventata rapina in banca e arresto in flagranza Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rapina in banca a Napoli, emerse analogie con un colpo fallito nel 2022 a Roma; Rapina in banca a Napoli, i video della banda che entra nella filiale e dei tunnel sotto al caveau; Rapina in banca a Napoli, chiuso il tunnel scavato dalla banda del buco; La scienza della rapina in banca a Napoli, perché nessuno ha sentito i ladri scavare: la stratigrafia del sottosuolo. Due banditi tentano rapina in banca ma vengono arrestati dai carabinieri in provincia di NapoliDue malviventi arrestati e una rapina sventata nella filiale della Banca Popolare di Frattamaggiore ubicata a via Vittorio Emanuele. Grazie all’intervento dei militari del nucleo ... ilmattino.it Frattamaggiore, sventata rapina in banca: carabinieri fermano banda nell’istitutoDue uomini armati avevano già preso il controllo della situazione intimando a un cliente, al cassiere e al direttore dell’istituto di seguirli in una stanza, ... napoli.repubblica.it Condannata a 6 anni e 4 mesi per rapina aggravata a Venegono Inferiore, sentenza oggi. - facebook.com facebook L'ipotesi iniziale suggeriva che l'accoltellamento fosse il risultato di un tentativo di rapina. Poco dopo, questa teoria è stata scartata per lasciare spazio a quella del regolamento di conti. Sul caso indaga la Guardia Civil. x.com