All’aeroporto di Lanzarote, nelle Isole Canarie, una ruota di un aereo Ryanair si è staccata e ha rotolato senza controllo sulla pista. Non sono stati riportati danni o feriti. L’incidente ha causato l’interruzione temporanea delle operazioni di volo. Le autorità aeroportuali stanno verificando le cause del distacco. Nessuna persona è rimasta coinvolta o colpita dall’evento.

Momenti di apprensione all’ aeroporto di Lanzarote, nelle Isole Canarie, dove una ruota di un aereo Ryanair si è staccata dal velivolo e ha iniziato a rotolare senza controllo lungo l’area operativa dello scalo. L’episodio è avvenuto nella notte di sabato 11 luglio ed è stato ripreso dalle telecamere di LanzaroteWebcam, mentre il pneumatico attraversava la pista prima di essere fermato dai mezzi di servizio dell’aeroporto. Secondo quanto confermato dal gestore aeroportuale Aena, la ruota apparteneva a un aereo della compagnia Ryanair. Il rapido intervento del personale dello scalo ha evitato che il pneumatico colpisse altri velivoli, veicoli o persone presenti nell’area aeroportuale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Paura all’aeroporto di Lanzarote: si stacca una ruota da un aereo Ryanair e rotola sulla pista

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