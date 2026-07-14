A Paternò, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 51 anni per aver aggredito la moglie dopo la richiesta di separazione. L’intervento è stato avviato a seguito di una chiamata al 112. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei militari dopo la chiamata al 112. Un nuovo episodio di violenza domestica si è verificato a Paternò, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un 51enne, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. L’intervento è scattato dopo una richiesta di aiuto giunta al Numero Unico di Emergenza 112. I militari hanno raggiunto in pochi minuti l’abitazione della coppia, trovando una situazione particolarmente critica. La lite degenerata in un’aggressione. Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, l’uomo avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente la moglie durante una discussione nata per motivi banali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Paternò, aggredisce la moglie dopo la richiesta di separazione: 51enne arrestato dai Carabinieri

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