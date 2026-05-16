Un uomo di 34 anni residente a Paternò è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile dopo essere uscito senza autorizzazione dai domiciliari per recarsi a fare la spesa. Durante un controllo, i militari hanno scoperto che l’uomo si trovava fuori dalla propria abitazione senza permesso, procedendo così con l’arresto. L’intervento rientra in un’attività di verifica delle persone sottoposte a misure restrittive, volta a garantire il rispetto delle disposizioni legali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli dei Carabinieri sulle persone ai domiciliari. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Paternò hanno arrestato un uomo di 34 anni, residente in città, con l’accusa di evasione dagli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato eseguito sulla base degli elementi raccolti dai militari, che saranno successivamente valutati nelle sedi competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L’operazione rientra nell’ambito delle attività di controllo disposte dal Comando Provinciale di Catania per verificare il rispetto delle misure restrittive imposte dall’Autorità Giudiziaria ai soggetti sottoposti ai domiciliari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Paternò, esce dai domiciliari senza permesso per andare a fare la spesa: 34enne arrestato dai Carabinieri

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