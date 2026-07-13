La Pastasciutta antifascista ad Ascoli Piceno è a rischio I frati revocano la concessione degli spazi | Manifestazione divisiva

Notizia in breve

I frati di un monastero di Ascoli Piceno hanno revocato la concessione degli spazi per la «Pastasciutta antifascista», prevista per il secondo anno consecutivo. La decisione è stata comunicata come una risposta alla manifestazione, definita dai frati come divisiva. La manifestazione avrebbe coinvolto associazioni locali e si sarebbe svolta in un'area pubblica della città. La revoca ha impedito lo svolgimento dell'evento programmato.