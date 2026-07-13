La Pastasciutta antifascista ad Ascoli Piceno è a rischio I frati revocano la concessione degli spazi | Manifestazione divisiva
I frati di un monastero di Ascoli Piceno hanno revocato la concessione degli spazi per la «Pastasciutta antifascista», prevista per il secondo anno consecutivo. La decisione è stata comunicata come una risposta alla manifestazione, definita dai frati come divisiva. La manifestazione avrebbe coinvolto associazioni locali e si sarebbe svolta in un'area pubblica della città. La revoca ha impedito lo svolgimento dell'evento programmato.
Per il secondo anno la «Pastasciutta antifascista» sarebbe dovuta tornare ad Ascoli Piceno, organizzata con le associazioni «L'assalto ai forni» e l'Anpi locale, per ricordare i leggendari fratelli Cervi (fucilati dai fascisti repubblichini il 28 dicembre 1943 al Poligono di Tiro di Reggio Emilia), che il 25 luglio 1943 offrirono un piatto di pasta a tutto il paese di Campegine per festeggiare la caduta del fascismo e la destituzione di Mussolini. Come in tantissime piazze italiane, tra cui anche San Benedetto del Tronto il 24 luglio e Colli del Tronto il 25 luglio, anche ad Ascoli c'era l'intenzione di festeggiare la ricorrenza all’insegna della condivisione, dello stare insieme e dei valori dell’antifascismo. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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