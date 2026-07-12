Ad Ascoli ora anche la ‘Pastasciutta antifascista’ è divisiva frate annulla evento in parrocchia | Inopportuno

Ad Ascoli Piceno è in bilico l'organizzazione del consueto appuntamento "Pastasciutta antifascista": la parrocchia con cui gli organizzatori, il Collettivo Caciara, Anpi e il panificio 'L'Assalto ai forni', avevano preso accordi, si è tirata indietro. Il frate che si era impegnato a ospitare l'iniziativa, con tanto di contratto, ha ricevuto pressioni esplicite e si è visto costretto ad annullare tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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La partita a mezzogiorno. Sveglia, esercizi e pranzo. Pastasciutta anche alle 9. L’anomalia brunch matchOggi, la partita si svolge alle 12:30, costringendo la squadra a una routine mattutina insolita.

Argomenti più discussi: L’Ascoli nel segno della continuità. Domani il raduno, poi tutti a Norcia; Nuova raccolta rifiuti, meglio la seconda: Serve ancora pazienza; ATLETICO ASCOLI. Primi passi per la nuova stagione.

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