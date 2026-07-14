Un uomo di 62 anni ha raccontato la sua versione dei fatti in tribunale riguardo a un episodio avvenuto a Numana il 7 aprile 2022, in cui è accusato di aver aggredito un bambino di 12 anni. Secondo la sua testimonianza, avrebbe cercato di parlare con il bambino quando una bicicletta passata avrebbe causato la sua caduta. La ricostruzione dei fatti è stata presentata punto per punto durante il processo.

Ha ricostruito la sua versione dei fatti, punto per punto, l’uomo di 62 anni a processo per la presunta aggressione a un bambino di 12 anni avvenuta a Numana il 7 aprile 2022. Secondo la procura, l’imputato avrebbe rincorso per mezzo chilometro il bambino, colpevole di averlo fatto cadere dalla bicicletta, colpendolo poi con uno schiaffo e afferrandolo per il collo fino a trascinarlo davanti al Comune. Il piccolo, oggi quindicenne, riportò 22 giorni di prognosi per un trauma cervicale, refertato al Salesi. Deponendo davanti alla giudice Tiziana Fancello, l’imputato - a processo per lesioni, violenza privata e minacce - ha respinto l’accusa di aver picchiato il ragazzino e ha offerto una lettura opposta a quella dell’accusa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Passa in bici e lo fa cadere: "Volevo solo parlargli"

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