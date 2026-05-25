Dopo aver causato una caduta durante il Giro d'Italia, il corridore veneto ha pubblicato un messaggio sui social network. Ha scritto di aver voluto solo riprendere il controllo della bicicletta e ha espresso dispiacere per come sono andate le cose. L'atleta, escluso dalla corsa, non ha fatto altre dichiarazioni pubbliche. La sua versione arriva dopo l’incidente che ha coinvolto anche altri ciclisti.

Enrico Zanoncello è stato squalificato dal Giro d'Italia per aver colpito con una testata un altro atleta durante la concitata volata finale nella 15ª tappa, da Voghera a Milano. La giuria ha deciso per una punizione severa ed esemplare: oltre all’esclusione immediata dalla competizione, il corridore veneto è stato multato di 500 franchi svizzeri, penalizzato di 13 punti in classifica e sanzionato con un cartellino giallo. La squadra del corridore, VF Group Bardiani-CSF Faizanè, ha deciso di non presentare ricorso contro il provvedimento. Nel pomeriggio il ciclista ha affidato ai social un lungo messaggio per spiegare la propria versione dei fatti e chiedere scusa per quanto successo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La versione di Zanoncello dopo la testata al Giro: "Volevo solo riprendere il controllo della bici"

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