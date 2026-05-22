Tentata rapina a Pian di Massiano Prima gli ruba lo zaino dall’auto Poi lo spinge e fa cadere a terra

Da lanazione.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di Pian di Massiano si è verificato un episodio di tentata rapina. Un uomo ha rubato uno zaino dall’interno di un’auto e, successivamente, ha spinto il proprietario facendolo cadere a terra. Il ladro si è allontanato con il bottino, lasciando il proprietario a terra dopo lo spintone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare il responsabile. Nessuno è rimasto ferito durante l’accaduto.

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In fuga con lo zaino che aveva appena preso dall’auto del proprietario. Che si è ritrovato a terra, dopo aver rimediato uno spintone dal presunto ladro che avrebbe, in questo modo, reagito al tentativo di venire bloccato. Ci hanno pensato, poco dopo e a poca distanza dal luogo della rapina, gli agenti della squadra volante che hanno rintracciato in strada un tunisino di 43 anni e riconosciuto dalle descrizioni della vittima, a porre fine al suo tentativo di allontanarsi liberamente e far perdere le proprie tracce. Il fatto si è verificato nel parcheggio di piazzale Umbria Jazz, a Pian di Massiano, dove l’uomo rapinato aveva parcheggiato l’auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Tentata rapina a Pian di Massiano. Prima gli ruba lo zaino dall’auto. Poi lo spinge e fa cadere a terra
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