Durante la partita del cuore, politici, cantanti e giornalisti italiani si sono sfidati sul campo. Numerosi volti noti dello spettacolo e della politica hanno partecipato, con alcuni che hanno lasciato il campo prima della fine. La partita si è svolta senza incidenti rilevanti e si è conclusa con una vittoria di misura. La manifestazione ha visto un grande afflusso di pubblico, con entrate destinate a fini benefici.

Tanti i personaggi dello spettacolo, della politica e del giornalismo italiano che si sono messi in gioco in occasione della Partita del cuore. Tra retroscena e gag ecco cosa è successo qualche ora prima del match Si è tenuta allo stadio Acconcia de L’Aquila laPartita del cuoreche per il terzo anno consecutivo ha scelto l’Abruzzo e la conduzione diEleonora Daniele.Potremmo definirla una grande festa: è questo l’approccio generale che si è respirato: politici, giornalisti e cantanti si sono messi in gioco. Nessuna differenza, nessun colore politico, ma solo la voglia di condividere un momento di gioia con uno scopo importante: quello di raccogliere fondi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Partita del cuore: politici, cantanti e giornalisti si mettono in gioco, l’importante è Esserci

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Partita del Cuore, scambio di palleggi tra l'allenatore La Russa i suoi giocatori

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