La Nazionale Politici-Giornalisti ha vinto la 35ª edizione della Partita del Cuore, disputata ieri sera allo stadio Gran Sasso-Acconcia dell’Aquila, con circa 5.000 spettatori presenti. La partita si è conclusa ai rigori, con i Politici-Giornalisti che hanno avuto la meglio sui Cantanti. La gara si è svolta senza ulteriori dettagli sui tempi regolamentari o sui marcatori.

La Nazionale Politici-Giornalisti ha conquistato la 35ª edizione della Partita del Cuore, disputata ieri sera allo stadio Gran Sasso-Acconcia dell’Aquila davanti a circa 5mila spettatori. Come da tradizione, l’evento ha avuto una forte finalità benefica: il 40% dell’incasso sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto in Venezuela, mentre il restante 60% finanzierà progetti per i giovani del territorio aquilano attraverso la Fondazione Ausilia. Tra i presenti sugli spalti anche il presidente della Figc Giovanni Malagò e l’ex commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, in panchina come allenatore della squadra Politici-Giornalisti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Partita del Cuore 2026, i Politici-Giornalisti vincono ai rigori contro i Cantanti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Perché Boris fa ridere ancora oggi Analisi di un miracolo italiano

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: In diretta dallo stadio dell'Aquila, la "Partita del Cuore 2026". In campo la Nazionale Cantanti contro quella Politici

Partita del Cuore 2026 a L’Aquila, cantanti e politici in campo: dove vederla in tv e streamingLa Partita del Cuore 2026 si svolge allo stadio Gran Sasso d’Italia, con cantanti e politici in campo.

Temi più discussi: La Partita del Cuore 2026 - La Partita del Cuore 2026 - Video; DIRETTA - Partita del Cuore 2026: a L'Aquila politici e cantanti in campo per solidarietà; Partita del Cuore 2026, i cantanti e i politici in campo stasera; La Partita del Cuore 2026: stasera in prima serata in diretta su Rai 1.

Ascolti tv ieri, lunedì 13 luglio 2026: da Temptation Island a La Partita del Cuore, da La Ruota della Fortuna ad Affari Tuoi x.com

BLG contro HLE | MSI 2026 | Grande Finale - Discussione della Partita 1 reddit

Partita del Cuore, vince la solidarietàLa Nazionale Politici-Giornalisti si aggiudica ai rigori all'Aquila la 35a edizione della Partita del Cuore, disputata davanti a 5 mila spettatori allo stadio Gran Sasso-Acconcia del capoluogo abruzze ... rainews.it

Partita del Cuore 2026, i Politici-Giornalisti vincono ai rigori contro i CantantiLa Nazionale Politici-Giornalisti ha conquistato la 35ª edizione della Partita del Cuore, disputata ieri sera allo stadio Gran Sasso-Acconcia dell’Aquila ... lapresse.it