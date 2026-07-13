Al via la Partita del cuore In campo cantanti e politici

Da ilgiornale.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cantanti e politici sono scesi in campo questa sera allo Stadio Gran Sasso d’Italia di L’Aquila per la 35ª edizione della Partita del Cuore. La gara si svolge con due squadre formate da artisti e rappresentanti politici. La partita si tiene in un clima di festa e solidarietà, con la presenza di pubblico presente allo stadio. Nessuna altra informazione su risultati o dettagli dell’evento è stata ancora comunicata.

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Artisti e politici questa sera insieme in campo per la storica Partita del Cuore, giunta alla 35esima edizione, che si gioca a L’Aquila allo Stadio Gran Sasso d’Italia. È trasmessa in diretta su Rai Uno con la conduzione di Eleonora Daniele. La telecronaca, realizzata con il supporto della redazione sportiva del Tg1, è affidata a Marco Franzelli, affiancato da Gabriele Corsi e Andrea Perroni, mentre a bordo campo c’è Alessandra Tripoli. Un’ampia parte dei fondi raccolti grazie all'iniziativa benefica sarà devoluta alla tragedia del sisma del Venezuela. Il 40 per cento dell'incasso andrà alla Croce Rossa Italiana per gli interventi legati... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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