Partita del Cuore 2026 a L’Aquila cantanti e politici in campo | dove vederla in tv e streaming

Notizia in breve

La Partita del Cuore 2026 si svolge allo stadio Gran Sasso d’Italia, con cantanti e politici in campo. L’evento si terrà il 7 luglio e sarà trasmesso in tv e streaming. L’iniziativa coinvolge il settore sportivo, musicale e politico, con l’obiettivo di raccogliere fondi per cause sociali. La manifestazione si svolge nella città dell’Aquila, che torna ad essere protagonista di una grande iniziativa di solidarietà.