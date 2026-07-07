Partita del Cuore 2026 a L’Aquila cantanti e politici in campo | dove vederla in tv e streaming
La Partita del Cuore 2026 si svolge allo stadio Gran Sasso d’Italia, con cantanti e politici in campo. L’evento si terrà il 7 luglio e sarà trasmesso in tv e streaming. L’iniziativa coinvolge il settore sportivo, musicale e politico, con l’obiettivo di raccogliere fondi per cause sociali. La manifestazione si svolge nella città dell’Aquila, che torna ad essere protagonista di una grande iniziativa di solidarietà.
L’Aquila, 7 luglio 2026 – L’Aquila torna capitale della solidarietà. La Partita del Cuore 2026 si prepara ad accendere lo Stadio Gran Sasso d’Italia “Italo Acconcia” con una serata che unirà calcio, musica, televisione e impegno sociale. La 35esima edizione dell’evento vedrà scendere in campo la Nazionale Italiana Cantanti e la Nazionale della Politica, in una sfida pensata per raccogliere fondi e accendere i riflettori sulle popolazioni colpite dal terremoto in Venezuela. Quando si gioca la Partita del Cuore 2026. L’appuntamento è fissato per lunedì 13 luglio 2026, alle ore 21, allo Stadio Gran Sasso d’Italia “Italo Acconcia” dell’Aquila.... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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