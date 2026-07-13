T utto pronto stasera su Rai 1 per La Partita del Cuore 2026, l’evento benefico di musica, sport, spettacolo e soprattutto di solidarietà che vedrà scendere nuovamente in campo la Nazionale Cantanti, capitanata da Sal Da Vinci, e la Nazionale Politici, guidata da Roberto Mancini. Obiettivo comune quello di raccogliere fondi per per l’emergenza del Terremoto in Venezuela. Partita del cuore, omaggio a Fabrizio Frizzi: lacrime e commozione allo stadio Ferraris X Leggi anche › Da cucciolo maltrattato a cane eroe tra le macerie, in Venezuela: la storia di Tsunami La Partita del Cuore 2026 questa sera 13 luglio su Rai 1 dall’Aquila. Conduce Eleonora Daniele. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In diretta dallo stadio dell'Aquila, la "Partita del Cuore 2026". In campo la Nazionale Cantanti contro quella Politici

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Intervento del Direttore di Radio Rai 2 Giovanni Alibrandi alla presentazione deLa Partita del cuore

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