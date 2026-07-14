Nella notte tra lunedì e martedì, una parte di Sebastopoli in Crimea è rimasta senza energia elettrica a causa di un attacco proveniente dall’Ucraina. La città, situata sulla penisola del Mar Nero, è sotto occupazione russa dal 2014. Non sono stati segnalati danni umani o altre conseguenze immediate. La mancanza di elettricità ha interessato alcune zone della città, senza specificare l’entità dei danni o la durata dell’interruzione.

Nella notte tra lunedì e martedì una parte della città di Sebastopoli è rimasta senza elettricità. Sebastopoli è una delle principali città della Crimea, una penisola del mar Nero occupata illegalmente dalla Russia dal 2014. A renderlo noto è stato il governatore della Crimea nominato dalla Russia, Sergei Aksyonov. Il governatore ha dato la colpa delle interruzioni di corrente elettrica a «un attacco nemico su larga scala contro le nostre infrastrutture energetiche». Crimean Wind, un canale Telegram ucraino che monitora gli eventi nella penisola, ha ipotizzato che l’attacco possa aver colpito la centrale elettrica di Balaklava, che si trova vicino a Sebastopoli. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Parte della città di Sebastopoli in Crimea è rimasta senza elettricità a causa di un attacco ucraino

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