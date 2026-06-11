Nella notte, un drone ha colpito il museo della guerra di Crimea a Sebastopoli, causando la distruzione di un dipinto di Roubaud. L’attacco è stato parte di uno dei più ampi raid aerei condotti dall’Ucraina negli ultimi mesi contro il territorio russo. Non sono stati segnalati feriti tra i civili, ma il danno al museo è stato confermato dalle autorità locali. Le forze russe hanno riferito di aver intercettato altri velivoli nel corso della stessa operazione.

Nella notte l’Ucraina ha lanciato uno dei più vasti attacchi aerei degli ultimi mesi contro il territorio russo. Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, sono stati impiegati 326 droni diretti verso 19 regioni della Federazione Russa, oltre che verso la Crimea occupata e il Mar Nero. Le autorità russe sostengono che tutti i velivoli siano stati intercettati. Nonostante le dichiarazioni del Cremlino, alcune conseguenze degli attacchi sono state segnalate sul territorio. Nella regione di Samara, tre persone sono rimaste ferite e diverse strutture industriali hanno riportato danni, come riferito dal governatore Vyacheslav Fedorishchev. Secondo il quotidiano indipendente Kyiv Independent, uno degli obiettivi colpiti sarebbe stata la raffineria di petrolio Kuybyshevskiy di Samara, situata a circa 800 chilometri dal confine ucraino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Drone colpisce il museo della guerra di Crimea a Sebastopoli: “Distrutto il capolavoro di Roubaud”

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Ukraine Hits Deep Inside Russia: Historic Sevastopol Museum Struck, Oil Hubs Attacked | Crimea Burns

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