Ucraina missili e droni contro Kiev | colpiti edifici residenziali Raid ucraino su una raffineria a 700 km dal confine Esplosioni in Crimea | Sebastopoli al buio

Da quotidiano.net 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, almeno dieci esplosioni hanno scosso Kiev, colpendo edifici residenziali. I raid hanno coinvolto missili e droni, provocando danni visibili alle abitazioni. Nel frattempo, un attacco ucraino ha preso di mira una raffineria situata a circa 700 chilometri dal confine. In Crimea, si sono verificati altri scoppi, lasciando la città di Sebastopoli senza corrente elettrica.

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Roma, 6 luglio 2026 - I civili sempre più vittime della guerra in Ucraina. Nella notte una pioggia di missili e droni, almeno 10 esplosioni udite, si è abbattuta su Kiev. Le vittime civili sono state almeno 10 nella regione, di cui 9 nella capitale e una nel distretto di Butcha, poco fuori Kiev. I feriti sono stati 46. Il capo dell'amministrazione militare di Kiev, Tymur Tkachenko, ha detto che i missili russi hanno colpito un edificio residenziale nel quartiere di Podilskyi. Altri edifici sono stati colpiti nel quartiere di Podilskyi, e altri tre condomini nel quartiere di Darnytskyi. La popolazione terrorizzata è ancora nei rifugi. Il pesante attacco a Kiev e le recenti minacce del Cremlino a Varsavia, hanno convinto le autorità polacche a far decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ucraina, ondata di missili e droni su Kiev: Colpiti edifici civili, almeno 10 morti

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