Parkinson comune composto nei pomodori mostra eccezionali capacità protettive in laboratorio | lo studio sul licopene

Uno studio di laboratorio ha evidenziato che il licopene, sostanza presente nei pomodori, possiede capacità neuroprotettive contro la malattia di Parkinson. La ricerca ha mostrato che questa sostanza può proteggere le cellule nervose durante gli esperimenti condotti in laboratorio.

I ricercatori hanno dimostrato che il licopene, una comune sostanza presente nei pomodori, mostra straordinarie capacità neuroprotettive contro la malattia di Parkinson in test di laboratorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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