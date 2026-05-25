Uno studio dell’Università di Barcellona pubblicato sull’European Journal of Preventive Cardiology evidenzia che consumare pomodori quotidianamente può ridurre del 36% il rischio di ipertensione. La ricerca si basa sull’analisi di dati di diverse persone che hanno incluso i pomodori nella dieta giornaliera. Non sono stati menzionati altri dettagli metodologici o variabili considerate nello studio.

Mangiare ogni giorno pomodori aiuta a contrastare la pressione alta. A confermarlo è uno studio condotto dall’Università di Barcellona e pubblicato sull’ European Journal of Preventive Cardiology. La ricerca in questione è stata condotto su un campione di circa 7000 adulti che soffrivano di ipertensione. Ne è emerso che chi consumava più di 110 grammi al giorno di pomodori o derivati aveva un rischio di sviluppare ipertensione ridotto di circa il 36% rispetto a chi ne mangiava pochissimi. I ricercatori si sono subito resi conto che il merito è da attribuire al mix di sostanze nutrienti come il licopene e il potassio che nei pomodori sono presenti in quantità notevoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ipertensione, mangiare pomodori ogni giorno riduce il rischio del 36%: lo studio

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