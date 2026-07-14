Domenico Parisi ha affermato che sulla gestione di Alta Velocità e treni regionali si crea molta confusione, poiché le competenze sono della Regione. Parisi è commissario provinciale della Lega Salvini Premier di Benevento e presidente della Commissione Trasporto Pubblico Locale e Mobilità dell’ANCI.

Lo dichiara Domenico Parisi, commissario provinciale della Lega Salvini Premier di Benevento e presidente nazionale della Commissione Trasporto Pubblico Locale e Mobilità dell’ANCI. “Occorre distinguere nettamente l’Alta Velocità dal trasporto ferroviario regionale. Per i treni regionali la competenza è della Regione Campania, che programma il servizio, stipula il contratto con Trenitalia, definisce frequenze, orari, standard qualitativi e investimenti, finanziando il servizio con risorse proprie e con quelle trasferite dallo Stato. Lo Stato, invece, attraverso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti disciplina il sistema ferroviario nazionale, mentre Rete Ferroviaria Italiana gestisce la rete e le infrastrutture ferroviarie. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Parisi (Lega): “Su Alta Velocità e treni regionali si fa troppa confusione, le competenze sono della Regione”

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