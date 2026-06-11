Sciopero treni Roma | stop di 23 ore a rischio Alta Velocità Intercity e Regionali

Uno sciopero di 23 ore ha coinvolto treni a Roma, con possibili interruzioni di Alta Velocità, Intercity e Regionali. La protesta è stata indetta dai sindacati di base, creando disagi ai pendolari e ai viaggiatori. La mobilitazione si è concentrata sulla giornata odierna, con conseguenze sulla regolarità dei servizi ferroviari nella capitale. La circolazione dei treni potrebbe subire limitazioni o sospensioni durante tutto il periodo di sciopero.

ROMA – Giornata difficile per i pendolari e i viaggiatori della Capitale a causa dello sciopero treni Roma proclamato dai sindacati di base. L’agitazione coinvolge il personale ferroviario del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord e potrebbe provocare cancellazioni, ritardi e modifiche alla circolazione dei treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. Sciopero treni Roma: orari e durata della protesta. Lo sciopero è iniziato alle ore 3:00 di giovedì 11 giugno e terminerà alle ore 2:00 di venerdì 12 giugno, per una durata complessiva di 23 ore. La mobilitazione è stata confermata dalla Confederazione Unitaria di Base (Cub), mentre è rientrata la protesta inizialmente proclamata dai sindacati confederali dopo un confronto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 🔗 Leggi su Funweek.it

Segui gli aggiornamenti su Sciopero.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scioperi gennaio 2026: trasporti a rischio per 12 giorni tra treni, aerei e taxi

Notizie e thread social correlati

Guasto sull’Alta Velocità Roma-Napoli, caos anche per i treni regionali. Ore di ritardiMartedì 14 aprile, la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli ha subito un grave rallentamento a causa di un guasto tecnico alla linea ad alta...

Sciopero treni l’11 giugno, stop di 8 ore contro nuovo servizio Intercity, Ministero: “Hanno ragione”L’11 giugno si terrà uno sciopero dei treni di otto ore, indetto dai sindacati contro il nuovo servizio Intercity.

Temi più discussi: Sciopero dei trasporti, per 23 ore a rischio i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali con fasce di garanzia; Sciopero treni revocato giovedì 11 giugno: i sindacati al tavolo con il Mit (resta la protesta del Cub); Sciopero treni Roma: stop di 23 ore, a rischio Alta Velocità, Intercity e Regionali; Sciopero trasporti oggi, giovedì 11 giugno: a rischio i treni Alta velocità, Intercity e regionali. Le fasce di garanzia.

Sciopero treni Roma: stop di 23 ore, a rischio Alta Velocità, Intercity e RegionaliROMA – Giornata difficile per i pendolari e i viaggiatori della Capitale a causa dello sciopero treni Roma proclamato dai sindacati di base. L'agitazione ... funweek.it

Sciopero dei trasporti, per 23 ore a rischio i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali con fasce di garanziaL'agitazione è stata prolcamata dalla Confederazione Unitaria di Base per protestare contro il bando di gara per l'assegnazione dei servizi Intercity ... romatoday.it