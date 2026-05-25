Venerdì 29 maggio, i treni di Alta Velocità e regionali saranno interessati da uno sciopero nazionale, causando disagi per chi si sposta. Le fasce orarie e le corse garantite sono state comunicate, ma molti treni saranno cancellati o subiranno ritardi. La protesta riguarda il settore ferroviario e coinvolge diverse aziende di trasporto. Lo sciopero si svolgerà anche nel giorno prima, il 28 maggio.

Disagi in vista per pendolari e viaggiatori per venerdì 29 maggio a causa dello sciopero nazionale del trasporto ferroviario. È chiamato a incrociare le braccia il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenord e Italo. Quest’astensione dal lavoro è stata proclamata da diverse sigle del sindacato di base e avrà ripercussioni per tutte le ore dell’iniziativa e probabilmente anche quelle precedenti e successive. Se i lavoratori che usano i treni regionali sono tristemente abituati a continui ritardi e cancellazioni, questa volta non saranno risparmiati neanche i clienti dell’Alta velocità. Quali sono gli orari dello sciopero. Lo sciopero inizierà alle ore 21 di giovedì 28 e terminerà alle ore 21 di venerdì 29 maggio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sciopero treni 28-29 maggio, Alta Velocità e regionali: fasce orarie e corse garantite

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MTA: LIRR union demands could mean 8% fare hike

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