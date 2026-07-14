Parigi lancia il primo scudo europeo | 9 Paesi insieme per la difesa contro i missili

Da 361magazine.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nove paesi europei si sono uniti per creare un sistema di difesa anti-missili condiviso, denominato “scudo” europeo. Questa iniziativa mira a rafforzare la protezione collettiva contro eventuali minacce missilistiche. I paesi coinvolti hanno deciso di collaborare in modo congiunto, senza specificare dettagli tecnici o tempistiche. L’accordo rappresenta un passo verso una maggiore integrazione militare tra gli stati europei, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza comune.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A Parigi nove Stati europei riuniti, ribattezzati come i “Volenterosi”, hanno deciso di fare squadra e costruire insieme una difesa anti-missili per il Vecchio Continente. Tra loro c’è anche l’Italia. L’incontro non è solo simbolico. È il primo mattone concreto di una difesa comune europea che inizia a prendere forma. Cosa è stato deciso al vertice dei “Volenterosi” Il 13 luglio, alla vigilia del 14 luglio, a Parigi si sono tenuti due incontri importanti. Il primo, al Quai d’Orsay, era ristretto. C’erano Macron, Zelensky e i rappresentanti dei 9 Paesi che entrano nella nuova alleanza anti-balistica. Per l’Italia c’era Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri. 🔗 Leggi su 361magazine.com

parigi lancia il primo scudo europeo 9 paesi insieme per la difesa contro i missili
© 361magazine.com - Parigi lancia il primo “scudo” europeo: 9 Paesi insieme per la difesa contro i missili
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

Video Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

Notizie e thread social correlati

Parigi, nasce la coalizione europea per lo scudo anti-missili. Tra i 10 Paesi anche l’Italia: un’architettura integrata di difesaDieci Paesi europei, tra cui l’Italia, hanno formato una coalizione per sviluppare uno scudo anti-missili in Europa.

Patto tra Kiev e 9 Paesi Ue (inclusa l'Italia) per la difesa contro i missili balistici: come funziona il nuovo scudo anti PutinUn accordo tra Kiev e nove Paesi dell'Unione Europea, Italia inclusa, riguarda la creazione di uno scudo anti-missili balistici contro la Russia.

Temi più discussi: Mosimann lancia una Dream Night di 24 ore tra lo Zénith e i più grandi club di Parigi; Parigi lancia il primo scudo europeo: 9 Paesi insieme per la difesa contro i missili; Paolo Bertolucci lancia Jannik Sinner a Wimbledon: È difficile non immaginare...

parigi lancia il primoParigi lancia il primo scudo europeo: 9 Paesi insieme per la difesa contro i missiliA Parigi nove Stati europei riuniti, ribattezzati come i Volenterosi, hanno deciso di fare squadra e costruire insieme una difesa anti-missili per il Vecchio Continente. Tra loro c’è anche l’Italia. 361magazine.com

Crippa nella storia, primo italiano a trionfare a Parigi: La mia carriera da maratoneta inizia oraPARIGI (Francia) - Un azzurro sotto l'Arco di Trionfo. Il primo nella storia dell'atletica made in Italy, perché dopo 42,195 km di asfalto e resilienza c'è Yeman Crippa a vincere la maratona di Parigi ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web