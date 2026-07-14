A Parigi nove Stati europei riuniti, ribattezzati come i “Volenterosi”, hanno deciso di fare squadra e costruire insieme una difesa anti-missili per il Vecchio Continente. Tra loro c’è anche l’Italia. L’incontro non è solo simbolico. È il primo mattone concreto di una difesa comune europea che inizia a prendere forma. Cosa è stato deciso al vertice dei “Volenterosi” Il 13 luglio, alla vigilia del 14 luglio, a Parigi si sono tenuti due incontri importanti. Il primo, al Quai d’Orsay, era ristretto. C’erano Macron, Zelensky e i rappresentanti dei 9 Paesi che entrano nella nuova alleanza anti-balistica. Per l’Italia c’era Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Parigi lancia il primo “scudo” europeo: 9 Paesi insieme per la difesa contro i missili

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