Dieci Paesi europei, tra cui l’Italia, hanno formato una coalizione per sviluppare uno scudo anti-missili in Europa. L’obiettivo è creare un’architettura di difesa integrata nel continente. La decisione è stata annunciata a Parigi, segnando un passo verso una difesa comune europea. La cooperazione coinvolge diverse nazioni e mira a rafforzare la protezione contro potenziali minacce missilistiche. La notizia arriva in un momento di crescente attenzione sulla sicurezza europea.

Un nuovo passo verso la sospirata difesa comune europea. Dieci Paesi europei, tra cui l’Italia, hanno creato una coalizione volta a sviluppare uno scudo anti-missili nel Vecchio Continente. Un’avanguardia di Stati che vede – oltre a Roma – Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Svezia, Norvegia, Paesi Bassi e Danimarca. Tutti schierati a sostegno dell’Ucraina di Volodymyr Zelensky. “Davanti alla minaccia facciamo una scelta chiara: proteggere Kiev. Rafforzare la nostra sicurezza collettiva e costruire l’Europa della difesa. E con il lancio della coalizione antibalistica rafforziamo le capacità di cui l’Europa ha bisogno”. Così in un messaggio su X Emmanuel Macron, che ha tenuto a Parigi due distinte riunioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Parigi, nasce la coalizione europea per lo scudo anti-missili. Tra i 10 Paesi anche l’Italia: un’architettura integrata di difesa

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