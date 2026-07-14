Pari opportunità oltre il genere | Roma 15 luglio 2026
Domani a Roma, in Piazza Cavour, si terrà una manifestazione con la presentazione di quattro proposte di legge di iniziativa popolare e un quesito referendario in Cassazione. Le proposte mirano a ripristinare la vera bigenitorialità tra padri e madri e a garantire pari opportunità tra uomini e donne. Tra i punti principali ci sono richieste di centri contro la violenza anche per le vittime maschili e altre misure per promuovere l’uguaglianza tra i sessi.
Domani 15 luglio 2026 in Piazza Cavour a Roma per presentare in Cassazione 4 proposte di legge di iniziativa popolare + 1 quesito referendario per ripristinare LA VERA BIGENITORIALITA tra PADRI E MADRI e VERE PARI OPPORTUNITÀ tra UOMINI E DONNE: 1) proposta per CHIEDERE CENTRI ANTI VIOLENZA ANCHE PER LE VITTIME MASCHILI 2) proposta. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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