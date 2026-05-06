Pari opportunità | il Ministero proroga il rapporto al 2026
Il Ministero ha deciso di prorogare al 2026 il termine per la presentazione del rapporto sulle pari opportunità. La modifica riguarda le scadenze e le modalità di invio dei dati, per evitare sanzioni pecuniarie legate a informazioni incomplete. Le aziende devono prestare attenzione ai requisiti richiesti, poiché un'inadempienza potrebbe comportare la perdita di benefici contributivi. La proroga mira a consentire un adeguamento più agevole alle nuove disposizioni.
? Cosa scoprirai Come evitare le sanzioni pecuniarie per dati incompleti nel rapporto?. Quali benefici contributivi rischia di perdere l'azienda in caso di inadempienza?. Come funziona il caricamento dei dati tramite file Excel sul portale?. Perché la nuova direttiva europea cambierà gli obblighi per le imprese?.? In Breve Nuovo modello telematico attivo dal 1 marzo per aziende con oltre 50 dipendenti.. Sanzioni pecuniarie tra 1.000 e 5.000 euro per dati incompleti o mendaci.. Mancata comunicazione oltre 12 mesi comporta sospensione benefici contributivi per un anno.. Nuovi obblighi trasparenza salariale UE in vigore dal 7 giugno 2026..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu
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