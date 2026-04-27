Pari opportunità e contrasto alla violenza | protocollo Regione Emilia-Romagna–USR rinnovato per il triennio 2026-28

È stato rinnovato per il triennio 2026-28 il protocollo tra la Regione Emilia-Romagna e l'Ufficio Scolastico Regionale, dedicato alle pari opportunità e alla lotta contro la violenza. L’accordo mira a rendere le scuole ambienti in cui il rispetto, la parità e il riconoscimento delle differenze siano parte integrante dell’esperienza quotidiana degli studenti.

Fare della scuola il luogo in cui rispetto, parità e riconoscimento delle differenze diventano esperienza quotidiana. È questo l’obiettivo del nuovo Protocollo d’intesa siglato tra Regione Emilia-Romagna e Ufficio scolastico regionale, valido per il triennio 2026-2028. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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