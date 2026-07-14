Il Comune ha stanziato oltre 236mila euro per l’esproprio del parcheggio di via Bikila, che si avvicina alla realizzazione. La Casa del Popolo ha approvato la cessione, confermando l’accordo con il Circolo Arci, che ha accolto l’indennità proposta. La procedura di esproprio prosegue in modo ufficiale, portando avanti il progetto di parcheggio pubblico in quella zona.

Il parcheggio pubblico da realizzare in via Bikila è sempre più vicino: la Casa del Popolo accetta l’indennità proposta dal Comune che ha impegnato formalmente oltre 236mila euro per l’operazione di esproprio. Dopo anni di trattative, dunque, e un’area "prestata" alla comunità, il progetto del nuovo parcheggio pubblico di Grassina compie un passo decisivo: il Circolo Arci accetta la cessione volontaria dell’area, consentendo all’amministrazione di avviare la fase conclusiva dell’acquisizione del terreno destinato a ospitare la nuova e ufficiale area sosta. Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio da circa 160 posti auto. Sono... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parcheggio di via Bikila, ci siamo. Il Circolo Arci dice sì alla cessione

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