Quaranta milioni dalla Premier | l’Inter dice sì alla cessione

L’Inter ha ricevuto un’offerta da quaranta milioni di euro per la cessione di un giocatore e ha dato il suo consenso alla trattativa. La decisione arriva in un momento di grande incertezza per il club, che sta affrontando uno dei periodi più complessi degli ultimi anni. La proposta economica è stata presa in considerazione dal management, che ha deciso di procedere con la cessione. La trattativa sembra ormai in fase avanzata e si attende l’accordo definitivo.

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di Bruno De Santis L’Inter può dare il via libera alla cessione a sorpresa: è arrivata l’offerta da quaranta milioni di euro L’ Inter sta entrando in una delle estati più delicate degli ultimi anni. Dopo lo scudetto e la Coppa Italia vinti con Cristian Chivu in panchina, il club deve decidere come rinnovare una rosa che resta fortissima ma che in diversi reparti comincia inevitabilmente ad avere bisogno di cambiamenti. Bisognerà quasi rifondare la difesa, dare nuova linfa al centrocampo e poi imprevedibilità all’attacco. Questi i piani sl fronte entrate, ma bisognerà anche guardare alle uscite perché qualcosa potrebbe succedere. Di giocatori nel mirino delle squadre estere ce ne sono e tra questi c’è anche chi è pronto a tornare in nerazzurro: Aleksandar Stankovic. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Quaranta milioni dalla Premier: l’Inter dice sì alla cessione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mohamed Salah and Erling Haaland lose millions as huge Premier League earnings revealed Sullo stesso argomento Dice no alla cessione: l’Inter ha un problemadi Bruno De SantisIl calciatore non vuole lasciare l’Inter in estate e spera di potersi riconquistare un posto in squadra L’Inter si gioca questa... Decreto Ucraina, sì definitivo del Senato: è legge. Dalla cessione di armi alla protezione dei freelance: le novitàArriva il via libera anche al Senato: il decreto Ucraina, senza modifiche, passa anche a Palazzo Madama e diventa legge. L' #Inter ha sul tavolo un'offerta da 40 milioni di euro da parte di un club di Premier League per Aleksandar #Stankovic. @fcin1908it x.com