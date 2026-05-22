Cosa ci dice l' incredibile inaspettata cessione di Issa Doumbia

Recentemente si è verificata una cessione di un giovane calciatore italiano, appena ventidue anni, che ha portato a una cifra superiore ai 25 milioni di euro. Questa operazione rappresenta un evento raro negli ultimi anni, considerando che nessun altro giocatore sotto i 23 anni era stato venduto all’estero per una somma così elevata. La notizia ha suscitato interesse nel mondo del calcio, facendo riflettere sulle dinamiche di mercato e sui trasferimenti di giocatori giovani e promettenti.

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Da quant’era che un giocatore italiano di 22 anni o meno non veniva venduto all’estero per almeno 25 milioni di euro? Facciamo anche 23 anni, visto che Issa Doumbia li compirà a ottobre. Ve lo dico io: è dall’estate del 2024, quando il Bologna vendette Riccardo Calafiori all’Arsenal per poco meno di 44 milioni di euro. Prima di lui aveva superato questa cifra Sandro Tonali, 23 anni al tempo, venduto dal Milan al Newcastle nell’estate del 2023 per oltre 60 milioni di euro. Ancora prima c’era stato Gianluca Scamacca, venduto nell’estate del 2022 per quasi 39 milioni di euro dal Sassuolo al West Ham. Risalendo fino all’inizio di questo decennio non ci sono altri casi. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Cosa ci dice l'incredibile, inaspettata cessione di Issa Doumbia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Venezia, derby di Lisbona per Issa Doumbia: le ultime | CMIl centrocampista di Treviglio sembra destinato a salutare il club fresco di promozione in Serie A Potrebbe essere in Portogallo il futuro prossimo... Calciomercato, il Milan monitora Issa Doumbia: ruolo, costo e numeriMancano sempre meno partite al termine della stagione e il Milan ha iniziato seriamente a lavorare per il calciomercato. Romano: Accordo raggiunto: Issa Doumbia lascia l’Italia, il Venezia vende il centrocampista allo Sporting per circa 26 milioni totali. Doumbia sarà in Portogallo settimana prossima per le visite. 20 milioni fissi, 3 milioni di bonus facili e 3 milioni di bonus più diffi x.com Negócio chiuso: lo Sporting garantisce il contratto di Issa Doumbia reddit Issa Doumbia vola allo Sporting Lisbona | Cessione da record per il Venezia!Issa Doumbia lascia l'Italia e vola in Portogallo allo Sporting Lisbona per 25 milioni. Cessione record per il Venezia ... ilsussidiario.net Chi è Issa Doumbia, il talento italiano che il Venezia vende a 25 milioni e non vedrà la Serie AIssa Doumbia è un centrocampista italiano classe 2003 che a 22 anni ha conquistato la Serie A e il calcio europeo ... fanpage.it