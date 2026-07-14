Pappagallini verdi invasione in Puglia | le colonie arrivano fino a Barletta Distrutte intere coltivazioni di mandorle

Un’invasione di pappagallini verdi ha interessato la Puglia, arrivando fino a Barletta. Le colonie si sono insediate in aree agricole e urbane, causando danni alle coltivazioni di mandorle e frutta. Intere coltivazioni sono state distrutte a causa degli attacchi degli uccelli, con conseguenti perdite economiche per gli agricoltori. La presenza del parrocchetto si sta espandendo, e le autorità locali stanno monitorando la situazione.

Invasione di pappagallini verdi che insidiano campagne e città, divorando mandorle e frutta con danni sempre più pesanti per gli agricoltori. A rilanciare l'allarme è Coldiretti Puglia, che denuncia quanto sta accadendo nel territorio di Barletta: nella pineta del Santuario della Madonna dello Sterpeto si contano ormai «innumerevoli nidi e intere colonie di parrocchetti, sempre più presenti anche nelle aree agricole circostanti, dove divorano frutta e mandorle», spiegano gli agricoltori. E l'associazione tra le più rappresentative del settore, chiede «una stretta della Regione Puglia sul contenimento della specie divenuta invasiva». 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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