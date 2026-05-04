La procura di Trani ha iscritto nel registro degli indagati tre persone coinvolte nell’organizzazione del Jova Beach Party, un evento musicale tenutosi sulla spiaggia di Barletta il 30 e 31 luglio 2022. L’indagine riguarda presunti danni ambientali causati dall’evento, in particolare la distruzione delle dune lungo la spiaggia di Ponente. La vicenda si concentra sulle conseguenze ambientali del concerto e sugli interventi effettuati durante l’allestimento e lo svolgimento dell’evento.

Nel mirino per danni ambientali il Jova Beach Party, il pirotecnico tour nella spiagge di Jovanotti. La procura di Trani ha iscritto nel registro degli indagati tre figure legate all’organizzazione e all’allestimento del concerto del 30 e 31 luglio 2022 sulla litoranea di Ponente di Barletta. Le accuse spaziano dall’abusivismo edilizio all’inquinamento ambientale colposo, includendo il reato di falso ideologico. Non solo un bagno di folla e uno dei concerti con maggior affluenza, circa 30.000 spettatori, della tournée estiva di Jovanotti. Ma anche l’ipotesi di un pesante danno ambientale per il tour di un artista green che della tutela dell’ecosistema ha fatto una bandiera pop.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il Jova Beach Party nel mirino della procura per danno ambientale. Distrutte le dune della spiaggia di Barletta

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