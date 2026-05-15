Piano di contenimento per i pappagallini in Puglia gli animalisti | No a soluzioni violente

Da baritoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In alcune aree della Puglia, i pappagallini sono stati protagonisti di incursioni nelle campagne, attirando l’attenzione degli agricoltori preoccupati per i danni alle colture. Di fronte a questa situazione, le autorità stanno considerando un piano di contenimento, mentre le associazioni animaliste si oppongono a metodi violenti per gestire il problema. I volatili sono noti per la loro predilezione per le mandorle, che rappresentano una parte della loro dieta naturale. La questione ha suscitato discussioni tra chi desidera tutelare le colture e chi difende gli uccelli.

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L'assalto dei pappagallini nelle campagne pugliesi ha messo in allarme gli agricoltori, ma anche gli animalisti: i piccoli volatili sono golosi di mandorle. Le loro scorribande avrebbero causato ingenti danni ai raccolti, soprattutto a quelli posizionati nella provincia di Bari. Per questo motivo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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