Piano di contenimento per i pappagallini in Puglia gli animalisti | No a soluzioni violente

In alcune aree della Puglia, i pappagallini sono stati protagonisti di incursioni nelle campagne, attirando l’attenzione degli agricoltori preoccupati per i danni alle colture. Di fronte a questa situazione, le autorità stanno considerando un piano di contenimento, mentre le associazioni animaliste si oppongono a metodi violenti per gestire il problema. I volatili sono noti per la loro predilezione per le mandorle, che rappresentano una parte della loro dieta naturale. La questione ha suscitato discussioni tra chi desidera tutelare le colture e chi difende gli uccelli.

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