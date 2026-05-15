Si è staccato Infortunio devastante durante il match | attenzione immagini forti VIDEO

Durante una partita nel campionato honduregno, un infortunio grave ha coinvolto l’attaccante brasiliano di 36 anni, giocatore del Motagua. L’episodio si è verificato durante il match, provocando momenti di grande apprensione tra i presenti. Le immagini dell’incidente sono state condivise sui social e mostrano chiaramente l’istante in cui il giocatore si è staccato, suscitando preoccupazione per le sue condizioni. Il video dell’incidente è stato diffuso online, attirando l’attenzione di molti spettatori.

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