Si è staccato Infortunio devastante durante il match | attenzione immagini forti VIDEO
Durante una partita nel campionato honduregno, un infortunio grave ha coinvolto l’attaccante brasiliano di 36 anni, giocatore del Motagua. L’episodio si è verificato durante il match, provocando momenti di grande apprensione tra i presenti. Le immagini dell’incidente sono state condivise sui social e mostrano chiaramente l’istante in cui il giocatore si è staccato, suscitando preoccupazione per le sue condizioni. Il video dell’incidente è stato diffuso online, attirando l’attenzione di molti spettatori.
Attimi di terrore nel campionato honduregno per Romario da Silva, attaccante brasiliano di 36 anni in forza al Motagua. Durante la sfida contro l’Olancho, nella fase finale del torneo Clausura, il calciatore è stato protagonista di uno degli infortuni più impressionanti dell’anno. Una scena durissima, avvenuta in campo sotto gli occhi di compagni, avversari e tifosi, rimasti pietrificati davanti alla gravità dell’episodio. Tutto è successo nei primi minuti del secondo tempo. Romario si è lanciato su un pallone nel tentativo di fermare un’azione offensiva, ma nel contrasto il piede sinistro è rimasto bloccato nel terreno. La gamba ha subito una torsione innaturale e violentissima, provocando un trauma pesantissimo alla caviglia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Lamine Yamal si è procurato un infortunio nell'ultima partita #yamal #fcbarcellona
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