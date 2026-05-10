Nella notte a Venezia, una giovane donna ha raccontato di essere stata presa per il collo e colpita con pugni in faccia da un gruppo di ultras dopo la fine della partita tra Venezia FC e Palermo FC. L’episodio ha causato scompiglio tra i presenti e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La vittima ha presentato denuncia presso le autorità, che stanno indagando sull’accaduto.

Momenti di paura nella notte a Venezia, dove una giovane donna veneziana ha denunciato di essere stata brutalmente aggredita da un gruppo di ultras al termine della partita tra Venezia FC e Palermo FC. La vicenda sarebbe avvenuta a bordo di un vaporetto della linea notturna 5.2, partito da San Marco, in un clima che la coppia descrive come caotico e fuori controllo. Secondo il racconto della vittima, identificata con le iniziali D.V., lei e il fidanzato erano saliti sul battello subito dopo il match. A bordo, racconta, il mezzo era gremito di tifosi che cantavano cori, saltavano e spingevano con forza, provocando continui sobbalzi del vaporetto.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Presa per il collo e a pugni in faccia”. Orrore in Italia, ragazza aggredita dagli ultrà

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