Palmito | La mia canzone scelta dall' Argentina e da Messi vivo un sogno E sulle Malvinas

Da gazzetta.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una canzone scelta dall’Argentina e da Messi per accompagnare le vittorie nel Mondiale ha rischiato di essere dimenticata. L’autore ha spiegato di aver avuto dubbi riguardo al testo e alla musica, che lo avevano portato a considerare di non pubblicarla. La canzone, che ha accompagnato le vittorie della squadra, è stata infine diffusa e utilizzata durante il torneo. L’autore ha anche commentato i riferimenti alle Malvinas.

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La canzone che accompagna ogni vittoria dell’Argentina in questo Mondiale ha rischiato di restare chiusa in un cassetto per sempre: “Avevo dei dubbi sul testo, poi sulla musica. Non sapevo che impatto avrebbe avuto. L’ho composta sei mesi fa, l’inizio del torneo era ancora lontano. Invece è diventata la colonna sonora dei tifosi dell’Albiceleste in tutto il mondo e pure di Messi e compagni. Sto vivendo un sogno”. Palmito, musicista e compositore, è l’autore di Cuarta Estrella: il brano diventato il coro più amato dalla Seleccion. “Per due volte mi hanno negato il visto d’entrata negli Stati Uniti. Grazie al successo della canzone ho iniziato a lavorare per un’emittente televisiva argentina seguendo la squadra di Scaloni allo stadio in ogni partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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