Una canzone scelta dall’Argentina e da Messi per accompagnare le vittorie nel Mondiale ha rischiato di non essere pubblicata. L’autore ha spiegato di aver avuto dubbi sul testo e sulla musica, ma alla fine il brano è stato selezionato. La canzone, che ha accompagnato le vittorie della squadra, ha ora ottenuto attenzione e riconoscimenti. L’autore ha commentato di vivere un sogno, considerando la scelta come un risultato importante.

La canzone che accompagna ogni vittoria dell’Argentina in questo Mondiale ha rischiato di restare chiusa in un cassetto per sempre: “Avevo dei dubbi sul testo, poi sulla musica. Non sapevo che impatto avrebbe avuto. L’ho composta sei mesi fa, l’inizio del torneo era ancora lontano. Invece è diventata la colonna sonora dei tifosi dell’Albiceleste in tutto il mondo e pure di Messi e compagni. Sto vivendo un sogno”. Palmito, musicista e compositore, è l’autore di Cuarta Estrella: il brano diventato il coro più amato dalla Seleccion. “Per due volte mi hanno negato il visto d’entrata negli Stati Uniti. Grazie al successo della canzone ho iniziato a lavorare per un’emittente televisiva argentina seguendo la squadra di Scaloni allo stadio in ogni partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Palmito: "La mia canzone scelta dall'Argentina e da Messi, sto vivendo un sogno. "

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alcaraz: "Sto vivendo una vita da sogno ma a volte vorrei essere solo un ragazzo di 22 anni"In un'intervista a Vanity Fair, il tennista spagnolo ha parlato della sua esperienza nel mondo dello sport.

«Sto vivendo la mia seconda vita». La rinascita di Bia, anche grazie al figlio FrancescoDurante la settimana dedicata alle mamme, abbiamo incontrato Bia Freire, una donna brasiliana che ora vive a Bergamo.