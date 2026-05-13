In un'intervista a Vanity Fair, il tennista spagnolo ha parlato della sua esperienza nel mondo dello sport. Ha detto di vivere una vita da sogno, ma ha anche espresso il desiderio di essere semplicemente un ragazzo di 22 anni. Ha riferito di sentirsi spesso sotto pressione per le aspettative che il suo successo comporta, condividendo le proprie sensazioni e i momenti di difficoltà legati alla notorietà.

Vestito di bianco e sporco di terra rossa. Così Carlos Alcaraz appare sulla copertina dell’ultimo numero di Vanity Fair. Uno shooting realizzato sulla superficie che avrebbe dovuto consacrarlo ancora una volta, ma che il destino ha trasformato in una beffa. Proprio durante la stagione sul rosso, infatti, lo spagnolo è stato costretto a fermarsi per un infortunio al polso destro, saltando i grandi appuntamenti: Madrid, Roma e Parigi. Un momento complicato che fa da sfondo anche all’intervista concessa al magazine, nella quale il più giovane giocatore di sempre a completare il Career Grand Slam si racconta tra equilibri, pressioni e la rivalità con Jannik Sinner.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz: "Sto vivendo una vita da sogno ma a volte vorrei essere solo un ragazzo di 22 anni"

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Alcaraz: Sto vivendo la vita che ho sempre sognato, anche se a volte mi sento sopraffatto x.com

Alcaraz: Ho una lunga carriera davanti a me, con molti anni da vivere, e costringermi a giocare a questo Roland Garros potrebbe danneggiare il mio futuro, quindi come ho detto, vedremo come vanno le prove e poi decideremo in base a quello. Preferisco tor reddit

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