Durante la settimana dedicata alle mamme, abbiamo incontrato Bia Freire, una donna brasiliana che ora vive a Bergamo. La sua storia racconta di una seconda vita ricostruita dopo un trapianto e di come il rapporto con il figlio Francesco abbia contribuito a questa rinascita. Bia condivide il suo percorso di recupero e di nuove prospettive, evidenziando il ruolo fondamentale del legame con il figlio nel suo cammino.

LA STORIA. Nella settimana in cui si festeggiano le mamme abbiamo invitato a L’Eco di Bergamo Incontra Bia Freire, brasiliana trapiantata a Bergamo. Qui un incidente stradale nel 2025 le ha causato l’amputazione di una gamba. Racconta la sua forza di vivere una seconda vita con il figlio adolescente, e un progetto sociale in cui crede molto: «Per dare a tutti la possibiltà di stare in piedi». Dalla tragedia alla consapevolezza, dalla perdita alla rinascita. La storia di Bia Freire, 45 anni, è un racconto di dolore, forza e nuova bellezza. «La mia seconda vita è molto magica» dice lei, nel suo accento brasiliano. Dopo tanti anni in Italia, arrivata a Bergamo per amore, la cadenza non l’ha ancora persa, così come lo sguardo intenso di una che deve ancora fare tantissime cose.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Sto vivendo la mia seconda vita». La rinascita di Bia, anche grazie al figlio Francesco

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