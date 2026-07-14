Un ragazzo di 15 anni si è fratturato il braccio cadendo dalla bicicletta a Palinuro. Dopo l’incidente, è stato trasferito in cinque ospedali tra Salerno e Napoli, senza ricevere immediatamente il trattamento adeguato. Solo dopo vari spostamenti ha ricevuto le cure necessarie e il ricovero.

Una drammatica odissea estiva che ha visto come sfortunato protagonista un ragazzo di soli 15 anni, costretto a girovagare per cinque diversi ospedali della Campania con una grave frattura scomposta al braccio prima di ricevere l'assistenza e il ricovero necessari. La vicenda, definita angosciante, è stata denunciata dalla segreteria territoriale del Nursind di Salerno, che ha inviato una formale richiesta di chiarimenti ai vertici dell'Asl, della Centrale operativa del 118, della Regione Campania e, per conoscenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, chiedendo di fare immediata luce su quello che viene definito un gravissimo disservizio. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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© Salerno.corriere.it - Palinuro, 15enne si frattura il braccio cadendo dalla bici: rimbalzato da cinque ospedali tra Salerno e Napoli

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