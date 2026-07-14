Caos sanità Cilento | minorenne rimbalzato da 5 ospedali il Nursind scrive alla Procura

Un ragazzo di 15 anni ha percorso cinque ospedali della Campania prima di ricevere cure adeguate per una frattura scomposta al braccio. Il Nursind ha scritto alla Procura per segnalare questa serie di rifiuti, avvenuta durante l’estate. La vicenda riguarda un caso di mancato accesso tempestivo ai servizi sanitari, con il minorenne che ha dovuto affrontare un lungo viaggio tra diverse strutture prima di essere ricoverato.

Tempo di lettura: 4 minuti Una drammatica odissea estiva che ha visto come sfortunato protagonista un ragazzo di soli 15 anni, costretto a girovagare per cinque diversi ospedali della Campania con una grave frattura scomposta al braccio prima di ricevere l’assistenza e il ricovero necessari. La vicenda, definita angosciante, è stata denunciata dalla segreteria territoriale del Nursind di Salerno, che ha inviato una formale richiesta di chiarimenti ai vertici dell’Asl, della Centrale operativa del 118, della Regione Campania e, per conoscenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, chiedendo di fare immediata luce su quello che viene definito un gravissimo disservizio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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