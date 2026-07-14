Palestra Giuntoli fa chiarezza | Noi siamo stati super corretti con tutte le parti

Da internews24.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una conferenza stampa, Cristiano Giuntoli ha dichiarato che la palestra ha agito in modo corretto con tutte le parti coinvolte. La questione è diventata uno dei casi più discussi nel settore. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli del procedimento o sui rapporti tra le parti. La conferenza si è tenuta oggi, senza ulteriori aggiornamenti pubblicati.

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di Stefano Cori Palestra è uno dei casi che più ha fatto discutere in questo mercato, ne ha parlato anche Giuntoli in conferenza stampa. Nella giornata di oggi è andata in scena la conferenza stampa di Cristiano Giuntoli. L’ex direttore sportivo di Juventus e Napoli oggi è in forza all’Atalanta. Club con cui l’Inter ha trattato per circa un mese per arrivare a Marco Palestra. Prima che poi arrivasse il Chelsea a sfilarglielo da sotto il naso. Proprio dell’esterno destro italiano ha parlato Giuntoli ai microfoni dei giornalisti, rilasciando dichiarazioni che potrebbero far discutere. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER GIUNTOLI PARLA DI CORRETTEZZA «E’ stata una trattativa aperta, tutti erano al corrente di tutto. 🔗 Leggi su Internews24.com

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