Palestra Giuntoli fa chiarezza | Noi siamo stati super corretti con tutte le parti
Durante una conferenza stampa, Cristiano Giuntoli ha dichiarato che la palestra ha agito in modo corretto con tutte le parti coinvolte. La questione è diventata uno dei casi più discussi nel settore. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli del procedimento o sui rapporti tra le parti. La conferenza si è tenuta oggi, senza ulteriori aggiornamenti pubblicati.
di Stefano Cori Palestra è uno dei casi che più ha fatto discutere in questo mercato, ne ha parlato anche Giuntoli in conferenza stampa. Nella giornata di oggi è andata in scena la conferenza stampa di Cristiano Giuntoli. L’ex direttore sportivo di Juventus e Napoli oggi è in forza all’Atalanta. Club con cui l’Inter ha trattato per circa un mese per arrivare a Marco Palestra. Prima che poi arrivasse il Chelsea a sfilarglielo da sotto il naso. Proprio dell’esterno destro italiano ha parlato Giuntoli ai microfoni dei giornalisti, rilasciando dichiarazioni che potrebbero far discutere. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER GIUNTOLI PARLA DI CORRETTEZZA «E’ stata una trattativa aperta, tutti erano al corrente di tutto. 🔗 Leggi su Internews24.com
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Calcio: Giuntoli, 'Palestra? Noi sempre corretti'Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ev ... corrieredellosport.it
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