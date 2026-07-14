Nel centro di Torino, a breve distanza dalle piazze principali, si trova Palazzo Carignano. La residenza storica sabauda è stata teatro del matrimonio di Eva Herzigova. L'evento si è svolto all’interno del palazzo, noto per il suo stile architettonico e la sua importanza storica. La cerimonia ha attirato l’attenzione di numerosi presenti, mentre il palazzo si presenta come uno dei simboli più riconoscibili della città.

Nel cuore della bella Torino, a pochi passi dalle piazze monumentali della capitale sabauda, Palazzo Carignano è una delle dimore storiche che più attira gli sguardi. Non solo, conquista anche i VIP, come Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj, freschi sposi tra le sue sale. La sua architettura fuori dagli schemi, in effetti, è capace di fondere l’opulenza del Barocco con l’eleganza delle successive trasformazioni ottocentesche. In più, rappresenta anche uno dei simboli della storia italiana, perché qui prese forma parte del percorso che avrebbe portato all’Unità d’Italia. E questo rende l’edificio uno dei palazzi più importanti non solo del Piemonte. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Palazzo Carignano, la magnifica residenza sabauda dove si è sposata Eva Herzigova

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