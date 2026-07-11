Sabato 11 luglio, a Torino, si è svolto il matrimonio tra Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj, dopo 25 anni di relazione. La cerimonia si è tenuta a Palazzo Carignano, con la modella e il suo compagno che hanno confermato il loro legame con il tradizionale “sì”. La coppia ha condiviso il momento con gli ospiti in una celebrazione che ha richiamato un’atmosfera da favola contemporanea.

Sabato 11 luglio, Torino si è trasformata nella cornice di una splendida favola contemporanea. Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj hanno pronunciato il loro “sì” più importante, sigillando un legame indissolubile che dura da ben un quarto di secolo. Per accogliere questa emozionante cerimonia civile, la coppia ha scelto un luogo molto particolare: la Sala dei Plebisciti di Palazzo Carignano. Questo maestoso edificio barocco, simbolo dell’Unità d’Italia, già sede del Parlamento Subalpino (attualmente chiuso al pubblico per ragioni conservative) e oggi custode del Museo del Risorgimento, è il perfetto omaggio a una città che gli sposi amano profondamente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Eva Herzigova, le nozze da favola con Gregorio Marsiaj a Palazzo Carignano dopo 25 anni d’amore

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