Dramma familiare all'alba di oggi, martedì 14 luglio, a Pagani, in provincia di Salerno, dove un uomo di circa 30 anni è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il padre al termine di una violenta lite. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata strangolata durante il litigio avvenuto all'interno dell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, che hanno bloccato e arrestato il giovane poco dopo i fatti. L'episodio è ora al centro delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, che dovrà ricostruire con precisione quanto accaduto nelle ore precedenti all'omicidio e chiarire le cause che hanno portato alla tragedia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Pagani, uccide il padre dopo una lite: 30enne arrestato dai carabinieri

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