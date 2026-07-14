A Pagani, in provincia di Salerno, un uomo di 30 anni ha ucciso il padre durante un litigio. L'episodio è avvenuto all'alba in un appartamento del comune. La vittima è stata strangolata dal figlio, che è stato arrestato. La notizia ha provocato sconcerto nella comunità locale. Indagini in corso per chiarire i dettagli dell'evento.

La città di Pagani, in provincia di Salerno, è sotto choc. Un uomo di 30 anni ha ucciso il padre al culmine di una lite. È accaduto all'alba di oggi in un appartamento del comune dell'agro nocerino sarnese. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata uccisa dal figlio che lo ha strangolato. Sul posto i carabinieri del reparto territoriale di Nocera inferiore che hanno bloccato e arrestato il trentenne. Sul posto anche il P.M. di turno. Gli investigatori stanno cercando testimonianze e immagini di videosorveglianza. Alcuni vicini avrebbero raccontato che il 30enne aveva problemi psichici da qualche tempo. (articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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© Salerno.corriere.it - Pagani (Salerno), uccide il padre strangolandolo al culmine di un litigio: arrestato 30enne

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