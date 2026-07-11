Insegue il fratello e lo uccide a colpi di mannaia l’omicidio nel Catanese al culmine di una lite | arrestato dai carabinieri

Un uomo ha ucciso il fratello con colpi di mannaia durante una lite avvenuta sul lungomare di Riposto, in provincia di Catania. Dopo averlo inseguito, lo ha colpito ripetutamente con l’arma. L’episodio è avvenuto questa mattina e sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato l’aggressore.

Prima lo insegue, poi lo uccide a colpi di mannaia. È accaduto questa mattina, sabato 11 luglio, sul lungomare di Riposto, paese della riviera Ionica in provincia di Catania, dove – al culmine di una lite tra due fratelli, rivenditori di pesce, con contasti pregressi, uno di loro ha colpito l’altro con il grosso arnese da taglio, ferendolo mortalmente. Ferite due persone. La vittima avrebbe tentato di fuggire, ma è stato raggiunto e colpito. Anche due persone sono rimaste ferite nel disarmare l’aggressore che è stato arrestato per «omicidio volontario» da carabinieri. Sull’accaduto la procura di Catania ha aperto un’inchiesta. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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Arrestato con l'accusa di omicidio volontario l'uomo che, questa mattina, al culmine di una lite, ha colpito il fratello con una mannaia ferendolo mortalmente sul lungotevere di Riposto (CT). Sembra che tra i due vi fossero contrasti pregressi Foto archivio Ans x.com

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