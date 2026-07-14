Un uomo di 27 anni ha strangolato il padre durante un litigio in un appartamento di via Mazzini, a Pagani. L'episodio è avvenuto all'alba di oggi, lasciando la comunità sconvolta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato il giovane. La vittima è deceduta sul luogo dell'aggressione. La scena si è svolta in un’abitazione dell’agro Nocerino-Sarnese.

La città di Pagani, in provincia di Salerno, è sotto choc. Un uomo di 27 anni ha ucciso il padre al culmine di una lite. È accaduto all'alba di oggi in un appartamento del comune dell'agro Nocerino-Sarnese, in una abitazione di via Mazzini. Secondo una prima ricostruzione, la vittima - che si chiamava Antonio Cercola, 58 anni - sarebbe stata uccisa dal figlio Vincenzo che lo ha strangolato. Sul posto i carabinieri del reparto territoriale di Nocera inferiore che hanno bloccato e arrestato il trentenne. Sul posto anche il pubblico ministero di turno. Gli investigatori stanno cercando testimonianze e immagini di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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© Salerno.corriere.it - Pagani (Salerno), uccide il padre strangolandolo al culmine di un litigio: arrestato 27enne

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