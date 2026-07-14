Pagani padre strangolato in casa dopo una lite | arrestato il figlio 27enne
Un uomo di 58 anni è stato strangolato in casa a Pagani. Il figlio, 27 anni, sospettato dell’omicidio, è stato arrestato e trasferito nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Nocera Inferiore. Il giovane, che soffrirebbe di problemi psichici, è stato fermato dopo una lite che sarebbe culminata nel decesso del padre. La famiglia aveva segnalato precedenti tensioni. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.
La vittima è Antonio Cercola, 58 anni, di Pagani. Il giovane, secondo le prime informazioni affetto da problemi psichici, è stato trasferito nel reparto di psichiatria dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Choc a Pagani, in provincia di Salerno, dove un uomo di 58 anni, Antonio Cercola, è morto dopo essere stato strangolato al culmine di una lite familiare. A essere accusato dell’omicidio è il figlio di 27 anni. Sul caso indagano i carabinieri di Nocera Inferiore, coordinati dalla Procura, impegnati nella ricostruzione della dinamica dei fatti. Secondo quanto emerso finora, l’omicidio sarebbe avvenuto nella notte all’interno dell’abitazione di famiglia. 🔗 Leggi su 2anews.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Pagani, uccide il padre dopo una lite: 30enne arrestato dai carabinieri
Pagani (Salerno), uccide il padre strangolandolo al culmine di un litigio: arrestato 27enneUn uomo di 27 anni ha strangolato il padre durante un litigio in un appartamento di via Mazzini, a Pagani.
Temi più discussi: Pagani, strangola il padre durante un litigio: 27enne finisce in manette; Pagani (Salerno), uccide il padre strangolandolo al culmine di un litigio: arrestato 30enne; Pagani, strangola il padre durante un litigio: 30enne finisce in manette; Litiga con il padre e lo strangola: 30enne arrestato - POP.
Lite in famiglia a Pagani, il figlio uccide il padre. Vincenzo Cercola, 27 anni, avrebbe strangolato Antonio, di 58. Arrestato dai carabinieri, dalle prime testimonianze soffriva di problemi psichici @TgrRai rainews.it/tgr/campania/a…. x.com
#Pagani- Choc a Pagani, 30enne strangola il padre e lo uccide #Cronaca #Strangolato #Padre #Ucciso #Figlio #Carabinieri #Arresto #NanoTV leggi qui l' articolo: facebook
Strangolato dal figlio, dramma familiare a PaganiUn 27enne ha ucciso il padre, Antonio Cercola, 58 anni, strangolandolo al culmine di una lite avvenuta nell’abitazione di famiglia a Pagani, nel Salernitano. gazzettadisalerno.it
Lite in famiglia a Pagani, il figlio uccide il padreVincenzo Cercola, 27 anni, avrebbe strangolato Antonio, di 58. Arrestato dai carabinieri, dalle prime testimonianze soffriva di problemi psichici ... rainews.it