Pagani padre strangolato in casa dopo una lite | arrestato il figlio 27enne

Da 2anews.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 58 anni è stato strangolato in casa a Pagani. Il figlio, 27 anni, sospettato dell’omicidio, è stato arrestato e trasferito nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Nocera Inferiore. Il giovane, che soffrirebbe di problemi psichici, è stato fermato dopo una lite che sarebbe culminata nel decesso del padre. La famiglia aveva segnalato precedenti tensioni. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

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La vittima è Antonio Cercola, 58 anni, di Pagani. Il giovane, secondo le prime informazioni affetto da problemi psichici, è stato trasferito nel reparto di psichiatria dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Choc a Pagani, in provincia di Salerno, dove un uomo di 58 anni, Antonio Cercola, è morto dopo essere stato strangolato al culmine di una lite familiare. A essere accusato dell’omicidio è il figlio di 27 anni. Sul caso indagano i carabinieri di Nocera Inferiore, coordinati dalla Procura, impegnati nella ricostruzione della dinamica dei fatti. Secondo quanto emerso finora, l’omicidio sarebbe avvenuto nella notte all’interno dell’abitazione di famiglia. 🔗 Leggi su 2anews.it

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