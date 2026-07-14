Pagani padre strangolato in casa dopo una lite | arrestato il figlio 27enne

Notizia in breve

Un uomo di 58 anni è stato strangolato in casa a Pagani. Il figlio, 27 anni, sospettato dell’omicidio, è stato arrestato e trasferito nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Nocera Inferiore. Il giovane, che soffrirebbe di problemi psichici, è stato fermato dopo una lite che sarebbe culminata nel decesso del padre. La famiglia aveva segnalato precedenti tensioni. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.